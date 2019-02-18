Суд частично удовлетворил иск фристайлистки Комиссаровой к испанской клинике Клиника выплатит спортсменке 60 тыс. рублей

Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск фристайлистки Марии Комиссаровой к испанской клинике, принадлежащей ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», о компенсации убытков и морального вреда. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Клиника выплатит спортсменке 40 тыс. рублей морального вреда и 20 тыс. рублей штрафа. В удовлетворении остальных требований истцу Комиссаровой отказали. Третьим лицом в суде выступил благотворительный фонд «Острова».

Добавим, Мария Комиссарова подала иск к клинике из-за того, что реабилитация в ней не принесла обещанных результатов. Реабилитацию она проходила из-за травмы, которую получила 15 февраля 2014 года во время тренировки на Олимпиаде в Сочи. Сумма исковых требований составила 51 млн рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 млн рублей.