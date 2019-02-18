Послание Президента Федеральному собранию точно состоится в Гостином дворе Обычно послание глава государства оглашает в Большом Георгиевском зале Кремлевского дворца

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию точно состоится в Гостином дворе 20 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Согласно данным официального сайта Кремля, всего на послание Президента аккредитован 761 представитель средств массовой информации. Проход журналистов в Гостиный двор будет организован со стороны ул. Варварка через подъезд с надписью «Российский аукционный дом».

Обычно послание глава государства оглашает в Большом Георгиевском зале Кремлевского дворца, но в этом году зал находится на ремонте.