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18.02.19 / 23:20 Новости

Послание Президента Федеральному собранию точно состоится в Гостином дворе

Обычно послание глава государства оглашает в Большом Георгиевском зале Кремлевского дворца

Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию точно состоится в Гостином дворе 20 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Согласно данным официального сайта Кремля, всего на послание Президента аккредитован 761 представитель средств массовой информации. Проход журналистов в Гостиный двор будет организован со стороны ул. Варварка через подъезд с надписью «Российский аукционный дом».

Обычно послание глава государства оглашает в Большом Георгиевском зале Кремлевского дворца, но в этом году зал находится на ремонте.

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