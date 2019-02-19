Петербург вошел в пятерку городов с устойчивым развитием В прошлом рейтинге Петербург был на 8 месте

В пятерку рейтинга городов с устойчивым развитием РФ за 2017 год вошли Москва, Тюмень, Санкт-Петербург, Краснодар и Рязань.

Согласно исследованию, проведенному агентством SGM, в первую тридцатку вошли 8 центров субъектов РФ с населением менее 1 миллиона человек,- сообщает ТАСС.

«В число лидеров попали те региональные центры, которые имеют по каждому из ключевых блоков показателей рейтинга значения выше среднего и характеризуются относительно высоким уровнем сбалансированности развития всех сторон жизни города»,- сообщается в материалах к рейтингу.

Агентство составляет рейтинг на протяжении последних семи лет. В рейтинге за 2016-й год Петербург занимал восьмое место