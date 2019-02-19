Полиция проверяет госпиталь для ветеранов войн после сообщения о заминировании

В Петербурге с утра началась очередная волна эвакуаций.
Как сообщили очевидцы, в Невском районе на Дальневосточном проспекте, 63 на вход закрыли Госпиталь для ветеранов войн.
В госпиталь поступило письмо от неизвестных лиц, в котором сообщалось о заминировании.
На месте работают сотрудники полиции. В медицинское учреждение никого не пускают, в том числе и врачей.
Вчера в Петербурга прошел день массовых эвакуаций из-за анонимных угроз. В основном звонки и сообщения о «заминировании» поступали в торговые центры и школы.
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