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20.02.19 / 18:58 Новости

Министр связи избран председателем совета директоров «ИТМО Хайпарк»

Раньше эту должность занимал Георгий Полтавченко

Фото: ТАСС

Председателем совета директоров АО «ИТМО Хайпарк» избрали министра цифрового развития Константина Носкова.

Решение о избрании приняли на заседании совета, сообщает Фонтанка.

Ранее эту должность занимал бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Также на заседании была утверждена стратегия развития проекта. Благодаря появлению совета резидентов «ИТМО Хайпарк», будущие проекты и компании смогут участвовать в определении приоритетов развития.

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