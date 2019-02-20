В Петербурге эвакуировали «Невскую ратушу»

На пятый день анонимные «минирования» затронули «Невскую Ратушу», чиновников эвакуируют, сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы. В Дегтярном переулке, где идут проверки, располагаются комитеты по инвестициям, имущественных отношений, энергетики, юридический.
Клиническую ревматологическую больницу №25 стали эвакуировать около часа дня. Работа там приостановлена.
Мамы с новорожденными детьми выходят из медучреждения на улице Аккуратова. 18 февраля они уже покидали палаты в экстренном режиме из-за писем с угрозами в перинатальный центр ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова.
Эвакуировали ТЦ «Елизаровский» на улице Бабушкина, Научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова, пишут очевидцы.
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