Весна в Петербурге начнется для банкира Владимира Антонова с суда В свое время он хотел купить Saab

Первого марта в Санкт-Петербурге состоится первое судебное заседание по делу бывшего банкира Владимира Антонова. АБН подготовил историю, как бизнесмен, некогда претендовавший на покупку легендарного шведского автопроизводителя Saab, оказался за решеткой.

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга, как стало известно АБН, на 1 марта назначено судебное заседание по делу Антонова Владимира Александровича, обвиняемого по ст.33 ч.3 — ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса России.

Бизнесменам имя Владимира Антонова хорошо известно не только в России, но и в Литве, Великобритании и даже Швеции. Его история, вероятно, понравится поклонникам творчества Ильи Ильфа, Евгения Петрова и даже Илона Маска.

Начиналось все ярко. Сын российского банкира Александра Антонова всего за несколько лет сделал головокружительную карьеру. После окончания в 1998 г. Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит» Владимир Антонов получил степень МВА и спустя всего четыре года стал заместителем председателя правления, а затем и председателем правления Конверсбанка.

В 2003 г. Антоновы входят в капитал крупного литовского банка Snoras, спустя два года этот банк становится акционером и латвийского Latvijas Krajbanka. При этом Владимир Антонов становится широко известен публике своими интересами в автоспорте и автомобилестроении. В 2007 г. он становится совладельцем производителя элитных спортивных автомобилей Spyker Cars N.V. При этом банк Snoras активно вкладывает деньги в автомобильную гоночную команду SNORAS Spyker Squadron. В августе 2010 г. команда добивается успеха на трассе в Нурбургринге в Германии, во время 4-го этапа гонок из серии Ле-Мана она занимает второе место.

В том же 2010 г. сообщается, что Владимир Антонов выходит из капитала Spyker, а эта компания приобретает у General Motors шведского автопроизводителя Saab (выход россиянина из капитала Spyker был одним из условий сделки со стороны GM). Спустя год европейские сми взрываются сообщениями о том, что Spyker и Владимир Антонов договорились о продаже Saab банкиру. Все это сопровождается оглашением планов построить завод Saab в России.

Дальше события развиваются в совсем другую сторону. Правительства Латвии и Литвы находя финансовые нарушения в банках (позднее их национализируют) Владимира Антонова, сам банкир спасается от преследования в Лондоне.

В 2014 г. британский суд разрешает депортацию Владимира Антонова в Прибалтику, но он уезжает в Россию.

На страницы сми Владимир Антонов активно возвращается в апреле 2018 г., когда МВД РФ сообщает об аресте бизнесмена в Петербурге.

«Установлено, что в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены» — рассказала официальный представитель ИВД Ирина Волк.

Что теперь будет с Владимиром Антоновым решит суд. Остается подождать.