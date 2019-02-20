Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин предложил подумать о конверсии У нас для этого есть всё

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что у города есть все для увеличения высокотехнологичной продукции.

«У нас для этого есть всё: квалифицированные кадры, мощные образование, наука, промышленность», – сказал вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам Петербург будет развиваться за счет «умных» инвестиций, такую задачу поставил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Евгений Елин считает, что сейчас нужно подумать и о конверсии на петербургских предприятиях военно-промышленного комплекса, т.к. госзаказ станет меньше. Но, по мнению вице-губернатора, эта конверсия должна быть полностью соответствовать духу времени, то есть отвечать цифровым запросам.