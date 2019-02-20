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20.02.19 / 23:33 Новости / Петербург и Ленобласть

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин предложил подумать о конверсии

У нас для этого есть всё

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин / Фото: пресс-служба вице-губернатора

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что у города есть все для увеличения высокотехнологичной продукции.

«У нас для этого есть всё: квалифицированные кадры, мощные образование, наука, промышленность», – сказал вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам Петербург будет развиваться за счет «умных» инвестиций, такую задачу поставил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Евгений Елин считает, что сейчас нужно подумать и о конверсии на петербургских предприятиях военно-промышленного комплекса, т.к. госзаказ станет меньше. Но, по мнению вице-губернатора, эта конверсия должна быть полностью соответствовать духу времени, то есть отвечать цифровым запросам.

 

 

 

 

 

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