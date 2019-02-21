Беглов отреагировал на послание Путина: «Петербуржцы давно ждут социальную карту» Врио губернатора Петербурга также отметил, что необходимо развивать сеть бережливых поликлиник

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Беглов отметил, что Путин уделил особое внимание поддержке семьи и детей и обозначил ряд задач. связанных с экологией, с образованием и здравоохранением. Врио губернатора заявил, что жители Петербурга ждут социальную карту. Он отметил, что это поможет избавиться от лишних бюрократических формальностей.

«Для нас это очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте», — отметил он, сообщили в администрации правительства Петербурга.

Беглов также подчеркнул, что одним из приоритетных вопросов является здравоохранение. По его словам, необходимо развивать сеть бережливых поликлиник и улучшать условия медицинского обслуживания для маленьких детей.