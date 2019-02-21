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21.02.19 / 13:31 Новости / Петербург и Ленобласть

ФАС добилась законных похоронных услуг в Сосновом Бору

Все дело в договоре

13-й Арбитражный апелляционный суд поставил точку в вопросе с законностью похоронных услуг в Сосновом Бору. Местной администрации придется расторгнуть, как этого хотело Ленинградское УФАС РФ, договор с ООО «Сосновоборская ритуальная компания».

Претензии антимонопольщиков были вызваны тем изданием нескольких правовых актов об оказании ритуальных услуг и проведении  конкурса, в результате которого все услуги по захоронению и содержанию кладбищ легли на хозяйствующий субъект, которым и оказалось ООО «Сосновоборская ритуальная компания».

Как пояснили в УФАС, заниматься погребением должен орган местного самоуправления и ли отдельная, но созданная им организация. А установка надгробий и т.д. (это тоже было возложено на ООО «Сосновоборская ритуальная компания» и вызвало претензии) должны заниматься компании, выбранные на конкурсной основе.

Правоту УФАС подтвердил 13-й Арбитражный апелляционный суд, оставивший решение Ленинградского УФАС о признании в действиях администрации Сосновоборского округа закона о защите конкуренции в силе.

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