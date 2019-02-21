«Инноватех» отложил строительство завода по переработке автомобильных шин из-за отсутствия финансирования Из-за нехватки финансирования компания планирует договориться о передаче контрольной доли предприятия новому инвестору

Компания «Инноватех», которая собиралась построить в Петербурге завод по переработке автомобильных шин, к настоящему моменту выполнила лишь проектные работы, сообщает «Коммерсант».

Из-за нехватки финансирования компания планирует договориться о передаче контрольной доли предприятия новому инвестору. Тогда она сможет выйти на строительную площадку в 2019 году и к 2022 году завершить первую очередь предприятия мощностью переработки 15 тыс. тонн резиновых отходов в год.

Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Планировалось, что объект будет построен в 2019 году. Стоимость проекта оценивалась в 920 млн рублей. Но из-за отсутствия финансирования удалось выполнить только предпроектные работы, выбрать генподрядчика строительства и изготовителя технологического оборудования.

По словам гендиректора проектной компании ООО «Инноватех СПб» (дочерняя структура ООО «НПО Инноватех») Андрея Белявского, сейчас ведутся переговоры с инвестором, который готов войти в проект на условиях получения контрольного пакета акций. Имя инвестора пока не называется. Кроме того, рассматривается возможность получения кредита у Сбербанка.