Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинения По словам экспертов, от исхода этого дела зависит инвестклимат в России

Следственный комитет официально предъявил обвинения основателю Baring Vostok Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщает ТАСС.

Ранее обвинения были предъявлены еще двум фигурантам дела —партнеру фонда «Baring Vostok» Вагану Абгаряну и директору по инвестициям Ивану Зюзину.

В качестве подозреваемых по делу также проходят акционеры банка «Восточный» Филипп Дельпаль, Максим Владимиров и Алексей Кордичев, которым вскоре будут предъявлены обвинения.

По версии следствия, действия Майкла Калви с партнерами привели к тому что банк «Восточный обменял долг по кредиту в 2,5 млрд рублей на акции люксембургской компании, оцененные в три млрд. Как полагает следствие, цена была завышена, а стоимость акций составляет 600 тыс рублей.

По словам экспертов, от исхода этого дела зависит инвестклимат в России. Многие инвесторы задумались, стоит ли рисковать жизнью, чтобы инвестировать в Россию. Ранее международный совет при РСПП попросил изменить меру пресечения Калви, соответствующее обращение направят председателя следственного комитета Александру Бастрыкину. В РСПП выразили обеспокоенность в связи с попыткой решения экономического спора в уголовном поле.

По словам Калви, он стал жертвой конфликта между акционерами банка «Восточный».

Ранее сообщалось о том, что представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) навестили в СИЗО-4 четверых фигурантов дела основателя инвестиционной компании «Baring Vostok».