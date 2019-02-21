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21.02.19 / 17:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Прокуратура нашла крысиные гнезда на мясоперерабатывающем предприятии

В Московском районе

Прокуратура Петербурга

Фото АБН

В ходе совместной проверки прокуратуры и Роспотребнадзора на мясоперерабатывающем предприятии ООО «БиоРМ» были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сотрудники надзорных органов увидели грязные помещения с большим количеством крысиных гнезд. Возможности исправить ситуацию на предприятии нет, поскольку в помещение банально не проведена вода, а в таких условиях дератизация и дезинфекция невозможны.

Также сотрудники прокуратуры обнаружили, что мясо лежало на столах без маркировки, хранилось без холодильников. Потолок и стены выполнены из покрытия с большими дефектами, а в продукцию сыпался мусор и части пенопласта.

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