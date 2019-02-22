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22.02.19 / 16:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Центр электронного декларирования переезжает в Петербург

В конце года в Петербурге будет проходить таможенное оформление всех грузов в СЗФО

Фото: Пулковская таможня

Центр электронного декларирования переезжает в Петербург

О переезде центра из Бронки в Петербург сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Из-за переезда Центр электронного декларирования будет работать с 9 утра до 8 вечера, но после 25 февраля центр вернется в штатный режим работы и будет обслуживать до 23:00.

СЗТУ планирует в марте поменять месторасположение еще одного такого же центра – Санкт-Петербургского ЦЭДа, подведомственному Петербургской таможне. Таким образом, в конце этого года все грузы, пришедшие в Северо-Западный федеральный округ будут проходить таможенное оформление в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

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