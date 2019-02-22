Госстройнадзор не нашел нарушений на стройплощадке ФОК, на которую жаловались петербуржцы Это уже вторая проверка объекта

Госстройнадзор Петербурга не нашел нарушений на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса семейного типа на Бестужевской улице. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

Проверка была инициирована после многочисленных жалоб горожан. Госстройнадзор из-за этого решил провести повторную проверку требований проектной документации и технических регламентов, которые ранее уже проверялись.

Предыдущая проверка проходила с 16 августа по 11 сентября прошлого года. После этого ведомство потребовало у застройщика всю проектную документацию. В декабре компания уведомила надзорный орган об устранении нарушений, однако Госстройнадзор назначил новую проверку. Она продлилась до 25 января.

Чаще всего нарушения, выявленные Госстройнадзором, касаются несоответствие строительства проекту. Однако на стройплощадке ФОК нарушений не обнаружилось. Ведомство разрешило продолжить строительство.

Добавим, по итогам прошлого года надзорный орган вынес 375 постановлений о привлечении строительных компаний к административной ответственности за нарушение проекта и техрегламентов. С застройщиков было взыскано 42,6 млн рублей в пользу городского бюджета.