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22.02.19 / 07:04 Новости / Общество

Петербургского активиста арестовали по подозрению в хранении деталей для самодельной бомбы

По словам подозреваемого, он совершил свои действия по глупости

Фото: pxhere.com

Невский районный суд отправил в СИЗО местного жителя Владимира Иванютенко, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Он подозревается в хранении деталей для изготовления взрывного устройства.

По версии следствия, Иванютенко в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко хранил отрезок огнепроводного шнура, содержащего дымный порох, а также два электродетонатора.
Его задержали 20 февраля.

Иванютенко придерживается националистических взглядов, а также является активным участником националистической организации «Антивоенный комитет», рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По словам самого подозреваемого, он совершил свои действия по глупости и не видит в них ничего значительного, а возбуждение уголовного дела назвал провокацией правоохранительных органов. Также Иванютенко заявил, что ни в каких общественных организациях не состоит и экстремистской деятельностью не занимается.

По решению суда до 20 марта он будет находиться под арестом.

Ранее АБН сообщало о том, что жителя Петербурга арестовали за оправдание теракта в метро.

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