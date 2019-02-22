Жителя Петербурга арестовали за оправдание теракта в метро Напомним, 3 апреля 2017 года в на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв

Приморский районный суд отправил в СИЗО Алишера Джураева за публичное оправдание теракта в петербургском метрополитене, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Джураев 3 в апреле 2017 года разметил в сетевом приложении два аудиофайла, содержащих оправдание теракт акта в Петербургском метрополитене.

Решение вопроса об удовлетворении ходатайства Джураев оставил на усмотрение суда. По решению суда, он будет находиться под арестом до 18 апреля.

Напомним, в Петербурге 3 апреля 2017 года в на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв в вагоне.

Ранее АБН сообщало о том, что сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали мужчину за оправдание теракта в петербургском метрополитене.