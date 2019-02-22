Сеть гипермаркетов «Лента» увеличила выручку в 2018 году

Компания «Лента Лтд», владеющая одной из крупнейших в России розничных сетей, огласила свои финансовые результаты за 2018 год. Чистая прибыль компании снизилась на 11,1% по сравнению с 2017 г.

Согласно опубликованным финансовым результатам, выручка «Лента Лтд» за 2018 г. составила 413,6 млрд рублей, это на 13,2% больше, чем в 2017 г. При этом чистая прибыль компании составила 11,8 млрд рублей, это на 11,1% меньше, чем в 2017 г., когда этот показатель составил 13,3 млрд рублей. В компании объяснили снижение чистой прибыли разовыми налоговыми выгодами, полученными в 2017 г.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 93,3 млрд рублей. Этот показатель существенно не изменился по сравнению с 2017г.

«Мы увидели позитивные тенденции в формате гипермаркетов — рост продаж опережал динамику прироста торговой площади, LFL розничные продажи росли, а рентабельность осталась на хорошем уровне» — прокомментировал результаты генеральный директор «Ленты» Герман Тинга. По сего словам формат супермаркетов демонстрировал более слабые показатели, но в четвертом квартале супермаркеты показали рост EBITDA. «Мы видим будущее у этого формата, но нам необходимо быстро внедрить улучшения, чтобы реализовать его потенциал» — говорит Герман Тинга.

При этом гендиректор компании честно признался, что 2018 г. был сложным для компании «учитывая то давление, которое мы испытывали со стороны слабой макроэкономики и покупательской среды».

Если говорить о количестве магазинов, то в 2018 г. «Лента» смогла открыть 38 новых супермаркетов и 13 новых гипермаркетов. В начале года компания открыла еще один гипермаркет в Казан, и теперь суммарно у нее 380 магазинов.