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22.02.19 / 05:21 Новости / Спорт

«Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Итоговый счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Зенита»

Фото: ФК «Зенит» Twitter

«Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» и вышел в следующую стадию плей-офф Лиги Европы.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

На четвертой минуте первого тайма «Зенит» открыт счет в матче. Магомед Оздоев мощным ударом отправил мяч в сетку ворот «Фенербахче». Далее на 37-ой минуте встречи Азмун с подачи Дриусси головой отправил мяч в дальний углов ворот гостей и сделал счет 2:0 в пользу «Зенита». В концовке первого тайма гости забивают гол и сокращает отставание в счете. На перерыв команды отправились со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

На 76-ой минуте матча Сердар Азмун получил пас от Дзюбы, ушел от двух защитников и отправил мяч в правый угол ворот. Счет на табло стал 3:1 в пользу «Зенита».

Иранский нападающий Сердар Азмун оформил дубль.

Напомним, в первом матче против «Фенербархче» «Зенит» в гостях уступил со счетом 0:1.

Итоговый счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Зенита».

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