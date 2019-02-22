«Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы Итоговый счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Зенита»

«Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» и вышел в следующую стадию плей-офф Лиги Европы.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

На четвертой минуте первого тайма «Зенит» открыт счет в матче. Магомед Оздоев мощным ударом отправил мяч в сетку ворот «Фенербахче». Далее на 37-ой минуте встречи Азмун с подачи Дриусси головой отправил мяч в дальний углов ворот гостей и сделал счет 2:0 в пользу «Зенита». В концовке первого тайма гости забивают гол и сокращает отставание в счете. На перерыв команды отправились со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

На 76-ой минуте матча Сердар Азмун получил пас от Дзюбы, ушел от двух защитников и отправил мяч в правый угол ворот. Счет на табло стал 3:1 в пользу «Зенита».

Иранский нападающий Сердар Азмун оформил дубль.

Напомним, в первом матче против «Фенербархче» «Зенит» в гостях уступил со счетом 0:1.

Итоговый счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Зенита».