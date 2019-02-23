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23.02.19 / 11:46 Новости

Минэнерго: Россия увеличила экспорт угля на Украину

Поставки угля на Украину выросли за год на 29%

Фото: pixabay.com

В Минэнерго отчитались о росте внешних поставок угля. По данным ведомства, РФ отправила на Украину в 2018 году 12,4 тонны угля.

Рост поставок российского угля на Украину в 2018 году составил 29%, сообщает РИА «Новости». Ведомство прогнозирует, что в текущем году объем экспорта этого топлива с соседнюю страну сохранится.

Ранее сообщалось, что Белоруссия начала экспортировать уголь из РФ на Украину. В прошлом году в эту страну Минск отправил 854 тыс. тонн российского угля.

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