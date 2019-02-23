Мужчин не хватает в образовании, медицине и кадровой сфере Участники опроса Superjob считают, что мужчин-воспитателей должно быть больше.

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, в ходе которого попросили оценить, какие сферы деятельности особо нуждаются в притоке специалистов мужского пола.

Почти треть опрошенных полагает, что, в первую очередь, мужчин не хватает в образовании. Школы и детские сады особенно нуждаются в мужчинах-учителях и в мужчинах-воспитателях.

Двадцать два процента респондентов считают, что в России сложился дефицит мужчин врачей. Четырнадцать процентов отметили нехватку мужчин в кадровой сфере.

Также, как следует из опроса Superjob, больше представителей сильного пола должно быть в гостиничном и ресторанном бизнесе. А, кроме того,- в туризме и финансах.

Значительная часть опрошенных уверено, что мужчин недостаточно в рекламе и PR.

Двадцать процентов полагают, что мужчин хватает во всех сферах деятельности.

Напомним, что по данным Росстата, на начало этого года в России проживало 78 млн женщин и 68,1 млн мужчин.

Среди работающих женщин – 53,6%. А вот зарплата у российских мужчин в среднем почти на 11 тысяч рублей больше, чем у представительниц прекрасного пола.