После смертельного ДТП на трассе «Кола» возбудили уголовное дело В аварии погибла женщина, еще четыре человека пострадали

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который устроил смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти.

По данным полиции, авария случилась около 20 часов в субботу, 23 февраля, на 73-м километре трассы «Кола». 57-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Hyundai Solaris.

Жертвой аварии стала 43-летняя пассажирка немецкой иномарки и 10-летняя девочка, которая сидела в этой машине. Обе попали к медикам в состоянии средней степени тяжести. В Hyundai в болницу попали двое мужчин 31 и 35 лет, а также 13-летний подросток.

Дело влзбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».