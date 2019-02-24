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24.02.19 / 11:00 Новости

После смертельного ДТП на трассе «Кола» возбудили уголовное дело

В аварии погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ДТП в Кировском районе. Фото: vk.com/dorinspb

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который устроил смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти.

По данным полиции, авария случилась около 20 часов в субботу, 23 февраля, на 73-м километре трассы «Кола». 57-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Hyundai Solaris.

Жертвой аварии стала 43-летняя пассажирка немецкой иномарки и 10-летняя девочка, которая сидела в этой машине. Обе попали к медикам в состоянии средней степени тяжести. В Hyundai в болницу попали двое мужчин 31 и 35 лет, а также 13-летний подросток.

Дело влзбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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