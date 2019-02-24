Военные хирурги в Петербурге провели трансплантацию печени Операция прошла в Военно-медицинской академии

Военные медики в Петербурге сделали ортотопическую трансплантацию печени пациенту с циррозом.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, сложную операцию провели в одной из хирургических клиник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Ею руководил главный хирург академии Богдан Котив.

Пациента включили в очередь на пересадку печени весной 2018 года — через полтора года после запуска программы по пересадке органов в ВМА. Медики оценивают состояние больного после операции как удовлетворительное.

В военном ведомстве уточнили, что операция прошла при поддержке Санкт-Петербургского координационного центра органного донорства.