Все новости

24.02.19 / 17:35 Общество

Военные хирурги в Петербурге провели трансплантацию печени

Операция прошла в Военно-медицинской академии

В ВМА прошла операция по трансплантации печени. Фото: vmeda.org

Военные медики в Петербурге сделали ортотопическую трансплантацию печени пациенту с циррозом. 

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, сложную операцию провели в одной из хирургических клиник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Ею руководил главный хирург академии Богдан Котив.

Пациента включили в очередь на пересадку печени весной 2018 года — через полтора года после запуска программы по пересадке органов в ВМА. Медики оценивают состояние больного после операции как удовлетворительное.

В военном ведомстве уточнили, что операция прошла при поддержке Санкт-Петербургского  координационного центра органного донорства.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

109 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.