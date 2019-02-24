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24.02.19 / 14:33 Без рубрики

Военные ЗВО получат жилищные сертификаты на 6,2 млрд

Средства выделены в рамках жилищных субсидий для военнослужащих

Военные в Петербурге получат субсидии на улучшение жилищных условий. Фото: flickr,.com

Более 1 тыс. семей военнослужащих Западного военного округа из Петербурга получат жилищные субсидии на сумму 6,2 млрд рублей. Средства выделят в первом полугодии 2019 года.

По данным пресс-службы ЗВО, в среднем семья из трех человек получит порядка 5,4 млн рублей на переезд в новую квартиру.

Напомним, в субботу, 23 февраля военным ЗВО в Петербурге торжественно вручили сертификаты на жилищные субсидии. Среди них оказался офицер, в семье которого растут четыре ребенка. Ему предоставили субсидию на сумму 12 млн рублей.

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