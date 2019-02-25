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25.02.19 / 22:58 Новости / Петербург и Ленобласть

Глава Петербурга потребовал до 1 марта передать участки земли для запуска трамвая проекта «Чижик»

Передача участков концессионеру необходима для своевременного возведения инфраструктуры проекта

Фото: gov.spb.ru

101 земельный участок должен получить до 1 марта этого года концессионер проекта строительства трамвайной сети проекта «Чижик» — компания «ТКК». Исполнения таких сроков потребовал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сроки, исполнения которых потребовал глава Санкт-Петербурга, прописаны в концессионном соглашении, подписи сторон под которым поставлены 30 мая 2016 г. По поручению Александра Беглова полностью завершить инвестиционную стадию проекта необходимо до 1 сентября 2019 г.

Передача участков концессионеру необходима для своевременного возведения инфраструктуры проекта. Первая очередь проекта запущен чуть мнее года назад —  в марте 2018 г. В конце 2018 г. была закончена реконструкция пр. Наставников на участке от пр. Косыгина до Ириновского пр.

«ТКК», по условиям соглашения с городом, финансирует и эксплуатирует трамвайную сеть в течении 30 лет с даты заключения. Из которых 2,5 года создание сети и 27,5 лет — эксплуатация.

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