МТС начнет запуск сетей 5G в 2019 году

МТС подписал с Ericsson соглашение, согласно которому запуск первых фрагментов сетей пятого поколения произойдет в 2019-м году.
Срок действия соглашения – до 2022 года, оно подразумевает разработку и развертывание 2019 году в пилотных зонах первых фрагментов 5G сетей.
Также МТС планирует развивать коммерческие сети 4G с использованием технологии сети пятого поколения.
Уже к 2020 году МТС собирается разапустить широкополосный доступ к сети 5G в ряде регионов России,- сообщает RNS.
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