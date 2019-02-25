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25.02.19 / 20:41 Новости / Экономика

МТС начнет запуск сетей 5G в 2019 году

Сеть 4G будет развиваться с применением технологий сети 5G

МТС подписал с Ericsson соглашение, согласно которому запуск первых фрагментов сетей пятого поколения произойдет в 2019-м году.

Срок действия соглашения – до 2022 года, оно подразумевает разработку и развертывание 2019 году в пилотных зонах первых фрагментов 5G сетей.

Также МТС планирует развивать коммерческие сети 4G с использованием технологии сети пятого поколения.

Уже к 2020 году МТС собирается разапустить широкополосный доступ к сети 5G в ряде регионов России,- сообщает RNS.

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