Петербург вошел в тройку самых театральных городов России В первую пятерку театральных городов России входят Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск

Петербург оказался в тройке самых театральных городов России, сообщает аналитическое агентствоТурСтат.

В первую пятерку театральных городов России входят Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

По данным ТурСтат, в этом году посещаемость театров России вырастет на 7% до 43 млн зрителей по сравнению с 40 млн в прошлом году.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости театров и отзывов в интернете.

В список самых популярных театров Петербурга входят Мариинский театр, Александринский театр, Михайловский театр, Малый драматический театр, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, Театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке и другие.

Ранее АБН сообщало о том, что Петербург занял пятое место в рейтинге городов, жители которых чаще всего платят банковскими картами.