Петербург вошел в тройку самых театральных городов России

Петербург оказался в тройке самых театральных городов России, сообщает аналитическое агентствоТурСтат.
В первую пятерку театральных городов России входят Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
По данным ТурСтат, в этом году посещаемость театров России вырастет на 7% до 43 млн зрителей по сравнению с 40 млн в прошлом году.
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости театров и отзывов в интернете.
В список самых популярных театров Петербурга входят Мариинский театр, Александринский театр, Михайловский театр, Малый драматический театр, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, Театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке и другие.
Ранее АБН сообщало о том, что Петербург занял пятое место в рейтинге городов, жители которых чаще всего платят банковскими картами.
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