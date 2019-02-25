Петербург занял пятое место в рейтинге городов, жители которых чаще всего платят банковскими картами Согласно статистике, петербуржцы совершают более 50 % покупок с помощью банковских карт

Петербург попал в десятку лидеров среди регионов России, жители которых чаще платят банковскими картами.

Согласно рейтингу, опубликованному РИА «Новости», чаще расплачиваются с помощью банковский карт жители Москвы и Московской области. Они совершают 85% операций по безналичному расчету. На втором месте находится Магаданская область. Тройку лидеров замыкает Иркутская область. На четвертой строчке находится Калининградская область.

Петербург занял пятое место. Согласно статистике, петербуржцы совершают более 50 % покупок с помощью банковских карт. В топ-10 также вошли Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область.

На последнем месте в рейтинге оказалась Чечня, где совершается только 1, 8% оплаты по безналичному расчету, а также Дагестан (1,9%). По словам экспертов, это обусловлено слабо развитой финансовой инфраструктурой Северного Кавказа.