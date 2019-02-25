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25.02.19 / 11:59 Новости / Общество

Стало известно, сколько петербуржцев работают по специальности

Более половины петербуржцев уверены, что уровень образования влияет карьерный рост

Фото АБН

Согласно результатам опроса, только половина петербуржцев — 52,2 % — работают по специальности, еще 38,2 % признались, что хотели бы работать по профессии, если бы условия труда отвечали их запросам, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Согласно исследованию, около 30 % опрошенных заявили, что на протяжении последних трех лет проходили профессиональную переподготовку, посещали курсы повышения квалификации или занимались самообразованием.

Отмечается, что более половины (61%) петербуржцев уверены, что уровень образования влияет карьерный рост.

При этом, более половины опрошенных не чувствуют угрозы для своей профессиональной деятельности со стороны новых технологий.

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