Умер сооснователь НТВ Игорь Малашенко Он покончил с собой

В Испании мертвым найден политтехнолог, бывший медиаменеджер, сооснователь НТВ Игорь Малашенко. Об этом в понедельник пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Он покончил с собой. Это подтвердили главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналистка Ксения Собчак. Ему было 64 года.

Добавим, Малашенко также был гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина на президентских выборах. А в прошлом году он возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.