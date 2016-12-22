В поселке Бугры в Ленобласти открыли гипермаркет «Лента» Он стал 33-м в Петербурге

Новый гипермаркет «Лента» открыли в поселке Бугры» в Ленинградской области. Об этом ритейлер сообщил в четверг.

Общая площадь гипермаркета составляет 13,283 тыс. кв.м,. Из них 7,224 тыс. кв.м занимает торговое пространство. Магазин работает круглосуточно, без выходных. Новый гипермаркет стал 33-м в Петербурге.

«Лента» — пятая по размеру выручки за 2015 год сеть гипермаркетов в России и первая по размеру торговых площадей. Компания была основана в 1993 году. Она управляет 185 гипермаркетами в 77 городах России. В текущем году ритейлер открыл 46 магазинов.