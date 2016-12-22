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22.12.16 / 18:02 Новости / Петербург и Ленобласть

На Дворцовой площади в Петербурге пройдет мультимедийное шоу

Шоу пройдет с 26 по 30 декабря

Световое шоуНа фасаде здания Главного Штаба на Дворцовой площади пройдет «Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино». Мероприятие состоится 26 декабря в 18:00.

Шоу представляет собой непрерывную трансляцию циклических видеоблоков на здание Главного Штаба, а также демонстрацию сюжетов, посвященных завершению Года российского кино под музыкальное сопровождение. Шоу завершится 30 декабря в 22:30 по московскому времени.

Напомним, ранее в комитете по развитию туризма сообщили, что Петербург занял первое место в рейтинге городов для новогоднего семейного отдыха. В  Петербурге чаще всего бронируют отели на срок с 28 декабря по 10 января. Средняя стоимость проживания в отеле в Петербурге составила 3,4 тыс. рублей в сутки. Чаще всего посещение Петербурга длится пять суток.

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