На Дворцовой площади в Петербурге пройдет мультимедийное шоу Шоу пройдет с 26 по 30 декабря

На фасаде здания Главного Штаба на Дворцовой площади пройдет «Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино». Мероприятие состоится 26 декабря в 18:00.

Шоу представляет собой непрерывную трансляцию циклических видеоблоков на здание Главного Штаба, а также демонстрацию сюжетов, посвященных завершению Года российского кино под музыкальное сопровождение. Шоу завершится 30 декабря в 22:30 по московскому времени.

Напомним, ранее в комитете по развитию туризма сообщили, что Петербург занял первое место в рейтинге городов для новогоднего семейного отдыха. В Петербурге чаще всего бронируют отели на срок с 28 декабря по 10 января. Средняя стоимость проживания в отеле в Петербурге составила 3,4 тыс. рублей в сутки. Чаще всего посещение Петербурга длится пять суток.