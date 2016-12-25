Муж подтвердил информацию о гибели Доктора Лизы Она находилась на борту рухнувшего Ту-154

Муж Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) Глеб Глинка подтвердил, что она находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154. Об этом он сообщил в воскресенье.

На сайте фонда «Справедливая помощь» появилась следующая информация: «Вечером 24 декабря 2016 года Исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Е.П.Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО «Справедливая помощь» не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», — говорится в сообщении.

Основной версией крушения называют техническую неисправность. Добавим, АБН ведет хронику событий произошедшего. Самолет Ту-154 пропал с радаров примерно в 05:40 мск. Он направлялся в Сирию.