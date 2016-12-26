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26.12.16 / 13:46 Новости / Петербург и Ленобласть

«Лента» открыла магазин в Волхове

Тридцать четвертый в регионе

Фото АБН

Фото АБН

Торговая сеть «Лента» открыла новый магазин в Волхове. Он находится в ТРК Cubus на улице Юрия Гагарина, 1В, сообщили в «Ленте» в понедельник.

Новый магазин — формата «суперкомпакт». Общая площадь гипермаркета составляет более 5 тыс. кв. м. Магазин работает с 10.00 до 22.00, без выходных. Ассортимент гипермаркета состоит из около 12 тыс. наименований товаров, в том числе от местных производителей.

Магазин в ТРК Cubus стал тридцать четвертым для «Ленты» в регионе. Предыдущий был открыт на прошлой неделе в Буграх. А также сорок восьмым, открытым «Лентой» в 2016 году в России. Всего у компании работает 187 гипермаркетов и 45 супермаркетов.

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