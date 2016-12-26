С августа 2015 года в России уничтожили 8,9 тыс. тонн санкционной продукции Всего задержали 9,08 тыс. тонн

С 6 августа 2015 года в России уничтожили 8,87 тыс. тонн санкционной продукции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре в понедельник.

По состоянию на 26 декабря, было задержано 8,692 тыс. тонн санкционной продукции, из которых уничтожили 8,546 тыс. тонн. Кроме того, задержали 389 тонн продукции животного происхождения. Из них уничтожены 326 тонн.

Напомним, страны Запада ввели в отношении России санкции в связи с событиями на Украине в 2014 году. В ответ, президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». Продовольственное эмбарго было продлено 24 июня прошлого года. Срок уничтожения санкционной продукции правительство продлило до конца 2017 года 12 августа текущего года.