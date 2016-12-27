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27.12.16 / 19:37 Новости / Общество / Россия и мир

Россия и Япония упростили взаимное получение виз

С 1 января 2017 года

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Россия и Япония упростили визовые формальности на взаимной основе. Об этом во вторник сообщили в МИД России.

Новые правила действуют с 1 января 2017 года. Консульства будут оформлять многократные туристические визы на срок до полугода, многократные частные визы на срок до года, а многократные деловые и гуманитарные визы – на срок до пяти лет. Также стороны отменили требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии, если поездку организовали самостоятельно.

Срок пребывания для туристов составит не более 30 дней непрерывно, 90 дней суммарно, для частных – не более 90 дней непрерывно, суммарно — не более 90 дней в период из 180 дней. При этом основания для выдачи виз остаются прежними.

Соглашение заключили 15-16 декабря. В это время состоялся визит президента России Владимира Путина в Японию.

Ранее в Японию по туристической визе можно было въехать только однократно. Срок ее действия составлял три месяца. Максимальная продолжительность пребывания определял срок, прописанный в приглашении или в брони отеля.

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