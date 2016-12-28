Эксперт: Бизнес в Ленобласти чувствует себя уверенно Лучше, чем в среднем бизнес по России

Бизнес в Ленинградской области чувствует себя уверенней, чем в целом по России. Об этом в среду заявил вице-президент торгово-промышленной палаты ЛО Дмитрий Прокофьев, передает корреспондент АБН.

«Уходящий год был годом стагнации. Никакого промышленного роста по итогам года не ожидаем. Но есть и плюсы. Отечественный бизнес продемонстрировал чудеса приспособляемости. Мы ожидали большего провала в том числе в контексте международных связей. Но бизнес, несмотря на все трудности, смог найти новые рыночные ниши и продолжил свою деятельность. На фоне сложной ситуации в стране Ленинградская область показала себя лучше, чем остальная Россия. Это связано в первую очередь с тем, что у нас есть такой рынок сбыта, как Петербург, и с нашей близостью к главному российскому морскому порту», — отметил Прокофьев.

Эксперт добавил, что в следующем году ситуация будет зависеть от стоимость нефти. «Если не будет сделано очевидных глупостей, нас не ждут резкие валютные колебания», — добавил вице-президент ЛО ТПП.

Напомним, в 2016 году Ленобласть потратила 538 млн рублей на поддержку малого бизнеса. Об этом в декабре сообщили в региональном правительстве. Общий оборот малого бизнеса составил 400 млрд рублей. Отметим, ЛО по итогу года заняла третье место в рейтинге регионов с самыми высокими показателями социально-экономического развития. За это 47 регион получил от Минфина премию в 350 млн рублей.