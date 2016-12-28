Эксперты предсказали восстановление кондитерской отрасли в 2017 году шоколад 2017 При сохранении текущих трендов на курс рубля и стоимость сырья

В следующем году может произойти восстановление кондитерской отрасли в России. Об этом в среду сообщил Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Эксперты предполагают, что рост потребления кондитерских изделий начнется в I квартале и в течение года достигнет пиковых значений – до 24,5 кг в год на человека. Из них на мучное придется примерно 9,5 кг, на шоколад – до 4,5 кг.

Потребление кондитерских изделий в России в 2016 году оставалось достаточно низким, отмечают специалисты ЦИКР. Так, в сентябре потребление сладостей в России снизилось до 23 кг в год в среднем на человека. Это был минимальный показатель за последние четыре года.

Потребление кондитерских изделий по итогам 2016 года должно составить порядка 23,7-23,9 кг в год на человека. Наиболее заметно сократилось потребление шоколада, а также различных тортов с пирожными до 1,7 кг в год на человека в среднем.

По итогам 2016 года рост цен на кондитерские изделия составит 8-10%. При этом подорожание шоколада и сахаристых кондитерских изделий составит от 8% до 15%, а мучные – на 4-8%.

Отметим, по итогам 2016 года инфляция в России ожидается примерно в 5,6%. Такую оценку ранее давало Минэкономразвития. По мнению ЦБ рост цен составит не более 5,8%. Президент России обещал, что годовая инфляция будет «уверенно меньше» 6%.