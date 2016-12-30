Цаллагов перешел в «Зенит» Контракт на 3,5 года

Ибрагим Цаллагов перешел в ФК «Зенит». Об этом в клубе сообщили в пятницу.

Контракт с ним подписали на 3,5 лет. Цаллагов выступает в амплуа защитника.

Ранее Цаллагов выступал за ростовские «Крылья Советов». С 2009 года он провел 195 игр. В них он забил девять голов.

Ранее АБН со ссылкой на источник писало, что сумма трансфера не превысит 5 млн евро. Также в это трансферное окно «Зенит» приобрел полузащитника Эрнани из клуба «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) и вратаря Андрея Лунева из «Уфы». Также в «Зените» намерены завершить сделку по покупке защитника «Амкара» Георгия Джикию, сообщал источник АБН.