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30.12.16 / 14:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Цаллагов перешел в «Зенит»

Контракт на 3,5 года

цаллаговИбрагим Цаллагов перешел в ФК «Зенит». Об этом в клубе сообщили в пятницу.

Контракт с ним подписали на 3,5 лет. Цаллагов выступает в амплуа защитника.

Ранее Цаллагов выступал за ростовские «Крылья Советов». С 2009 года он провел 195 игр. В них он забил девять голов.

Ранее АБН со ссылкой на источник писало, что сумма трансфера не превысит 5 млн евро. Также в это трансферное окно «Зенит» приобрел полузащитника Эрнани из клуба «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) и вратаря Андрея Лунева из «Уфы». Также в «Зените» намерены завершить сделку по покупке защитника «Амкара» Георгия Джикию, сообщал источник АБН.

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