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30.12.16 / 04:04 Новости / Политика / Россия и мир

CNN: В Москве закроют школу для детей послов США

Там же учатся дети послов Великобритании и США

москва туризм россия кремльРоссийские власти закроют англо-американскую школу в Москве. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN.

Отмечается, что в школе учатся дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Как сообщил телеканалу источник в администрации США, сотрудникам американского посольства в России также запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Напомним, накануне о том, что 35 российских дипработников будут высланы из США, сообщило агентство Reuters. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва введет ответные санкци.

 

По материалам: cnn.com
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