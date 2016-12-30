CNN: В Москве закроют школу для детей послов США Там же учатся дети послов Великобритании и США

Российские власти закроют англо-американскую школу в Москве. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN.

Отмечается, что в школе учатся дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. Как сообщил телеканалу источник в администрации США, сотрудникам американского посольства в России также запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Напомним, накануне о том, что 35 российских дипработников будут высланы из США, сообщило агентство Reuters. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва введет ответные санкци.