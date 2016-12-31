Все новости

31.12.16 / 11:27 Новости / Общество / Россия и мир

В Багдаде из-за взрывов погиб 21 человек

Ранения получили 44 человека

Фото wikimapia.org

Фото wikimapia.org

В столице Ирака Багдад из-за взрывов погиб 21 человек. Взрывы прогремели в субботу.

О числе погибших и раненых говорят источники Reuters: ранения по меньшей мере у 44 человек. Два взрыва произошли около магазина запчастей. После первого к раненым подошли люди, чтобы помочь, и в этот момент разорвалась вторая бомба, описывают сценарий теракта СМИ.

Первый взрыв устроил смертник, для второго заложили взрывчатку, пишет Reuters. CNN заявляет, что оба взрыва совершили смертники.

Напомним, летом в Багдаде произошел двойной теракт большого масштаба. Террористы заминировали автомобиль и заложили самодельную бомбу в центральном районе Аль-Каррада. Погибли 292 человека. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

По материалам: reuters.com
 cnn.com
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016