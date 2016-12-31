В Багдаде из-за взрывов погиб 21 человек Ранения получили 44 человека

В столице Ирака Багдад из-за взрывов погиб 21 человек. Взрывы прогремели в субботу.

О числе погибших и раненых говорят источники Reuters: ранения по меньшей мере у 44 человек. Два взрыва произошли около магазина запчастей. После первого к раненым подошли люди, чтобы помочь, и в этот момент разорвалась вторая бомба, описывают сценарий теракта СМИ.

Первый взрыв устроил смертник, для второго заложили взрывчатку, пишет Reuters. CNN заявляет, что оба взрыва совершили смертники.

Напомним, летом в Багдаде произошел двойной теракт большого масштаба. Террористы заминировали автомобиль и заложили самодельную бомбу в центральном районе Аль-Каррада. Погибли 292 человека. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».