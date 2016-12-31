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31.12.16 / 01:41 Новости / Политика / Россия и мир

Сноуден и Мэннинг просят у Обамы помилование

Эксперты ожидают большого числа помилований

Сноуден-кадр-NBCЭкс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг значатся в списке просящих амнистию у президента Барака Обамы. Об этом в пятницу пишет Politico.

«Я думаю, что в течение следующих недель он [Обама] назовет много фамилий [амнистированных]. Я не думаю, что среди названных будут столь видные лица», — цитирует издание профессора университета Святого Томаса в Миннеаполисе Маара Ослера. Еще один собеседник газеты, декан Чикагского-Кентского университета права Гарольд Кент, считает, что Обаме потребуется найти «значимый повод», чтобы освобождение Сноудена было принято американцами.

По материалам: politico.com
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