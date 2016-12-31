Сноуден и Мэннинг просят у Обамы помилование Эксперты ожидают большого числа помилований

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг значатся в списке просящих амнистию у президента Барака Обамы. Об этом в пятницу пишет Politico.

«Я думаю, что в течение следующих недель он [Обама] назовет много фамилий [амнистированных]. Я не думаю, что среди названных будут столь видные лица», — цитирует издание профессора университета Святого Томаса в Миннеаполисе Маара Ослера. Еще один собеседник газеты, декан Чикагского-Кентского университета права Гарольд Кент, считает, что Обаме потребуется найти «значимый повод», чтобы освобождение Сноудена было принято американцами.