Трамп усомнился в причастности РФ к атакам хакеров на США Он считает, что за взломом серверов Демократической партии могла стоять другая страна

Избранный президент Америки Дональд Трамп сомневается, что Россия причастна к атакам на серверы Демократической партии США. Об этом он заявил журналистам в воскресенье.

Трамп считает, что за взломом серверов партии демократов могла стоять другая страна, передает Reuters. Он подчеркнул, что знает многое о деле «русских хакеров», чего не знают другие. Более подробно рассказать об этом Трамп пообещал на будущей неделе.

Напомним, 29 декабря администрация нынешнего президента Америки Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции. РФ обвинили во вмешательстве в выборы президента США и давлении на американских дипломатов. Новые санкции коснулись ФСБ, ГРУ и несколько других организаций Из Америки также выслали 35 российских дипломатов.