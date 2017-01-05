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05.01.17 / 17:59 Новости / Россия и мир

В результате взрыва у стадиона в Сирии погибли 11 человек

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая группировка

Пожар-600x400Жертвами взрыва у стадиона в сирийском городе Джебла стали 11 человек. Об этом сообщает в четверг агентство SANA.

Еще около 30 человек получили ранения. По данным агентства, у стадиона был припаркован заминированный автомобиль. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, в четверг взрыв произошел в третьем по величине городе в Турции — Измире. У здания суда взорвался заминированный автомобиль. Ранения получили три человека. Террорист погиб в ходе перестрелки с полицией.

По материалам: sana.sy
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