В результате взрыва у стадиона в Сирии погибли 11 человек Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая группировка

Жертвами взрыва у стадиона в сирийском городе Джебла стали 11 человек. Об этом сообщает в четверг агентство SANA.

Еще около 30 человек получили ранения. По данным агентства, у стадиона был припаркован заминированный автомобиль. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, в четверг взрыв произошел в третьем по величине городе в Турции — Измире. У здания суда взорвался заминированный автомобиль. Ранения получили три человека. Террорист погиб в ходе перестрелки с полицией.