Wikileaks увеличил вознаграждение за данные о пропаже правительственных документов До $30 тыс.

Портал Wikileaks объявил об увеличении награды за данные о пропаже документов из Белого дома. Об этом в организации сообщили в среду.

«Мы увеличили вознаграждение до $30 тыс. за арест или раскрытие членов администрации Обамы, уничтожающих важные записи», — сообщили в Wikileaks. До этого было объявлено о вознаграждении в размере $20 тыс.

Напомним, в ноябре 2016 года портал сообщил о пропаже важного жесткого диска. Диск хранился в Управлении национальных архивов и учетных документов США. На нем якобы хранились данные и переписки, касавшиеся президентства Билла Клинтона.