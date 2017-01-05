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05.01.17 / 01:59 Новости / Общество / Россия и мир

Wikileaks увеличил вознаграждение за данные о пропаже правительственных документов

До $30 тыс.

Доллары деньги валюта fotobg.ruПортал Wikileaks объявил об увеличении награды за данные о пропаже документов из Белого дома. Об этом в организации сообщили в среду.

«Мы увеличили вознаграждение до $30 тыс. за арест или раскрытие членов администрации Обамы, уничтожающих важные записи», — сообщили в Wikileaks. До этого было объявлено о вознаграждении в размере $20 тыс.

Напомним, в ноябре 2016 года портал сообщил о пропаже важного жесткого диска. Диск хранился в Управлении национальных архивов и учетных документов США. На нем якобы хранились данные и переписки, касавшиеся президентства Билла Клинтона.

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