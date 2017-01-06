Инфляция на Украине за 2016 год достигла 12,4% В I квартале 2017 года

Инфляция на Украине по итогам прошлого года составила 12,4%. Об этом в пятницу сообщила государственная служба статистики (Госстат).

За последние два года инфляция на Украине достигла минимального значения. В 2015 году она составляла 43,3%.

Сильнее всего подорожали цены на отопление и горячую воду – на 88%. Стоимость электроэнергии выросла на 60%, масла – на 29,6%, молока – на 23,3%. Значительно подешевели овощи – на 28,6%, яйца – на 9,6%, фрукты – на 6,5%.

Отметим, по предварительным данным Росстата, в России годовая инфляция составила 5,4%. Это меньше, чем прогнозировали Центробанк и Минэкономразвития. ЦБ ожидает, что в 2017 год инфляция в РФ не превысит 4%.