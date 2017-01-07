Обама огорчен недоверием республиканцев к демократам Соратники Трампа больше доверяют словам Путина

Барак Обама огорчен тем, что многие республиканцы не доверяют демократам. Его также расстраивает, что соратники Трампа предпочитают верить Владимиру Путину.

По мнению Обамы, и республиканцы, и демократы – в одной команде. «Путин не в нашей команде», — заявил президент США в пятницу в интервью телеканалу ABC.

Также Обама высказал уверенность, что Россия вмешалась в президентские выборы в США, потому что «русские» якобы изначально планировали «вмешаться».

Ранее спецслужбы США представили Обаме и Дональду Трампу доклад, в котором Россия называется главным организатором взлома серверов Демпартии. В докладе утверждается, что приказ на организацию кибератак мог отдать лично Владимир Путин.