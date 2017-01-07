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07.01.17 / 07:16 Новости / Политика / Россия и мир

Обама огорчен недоверием республиканцев к демократам

Соратники Трампа больше доверяют словам Путина

Барак Обама G20Барак Обама огорчен тем, что многие республиканцы не доверяют демократам. Его также расстраивает, что соратники Трампа предпочитают верить Владимиру Путину.

По мнению Обамы, и республиканцы, и демократы – в одной команде. «Путин не в нашей команде», — заявил президент США в пятницу в интервью телеканалу ABC.

Также Обама высказал уверенность, что Россия вмешалась в президентские выборы в США, потому что «русские» якобы изначально планировали «вмешаться».

Ранее спецслужбы США представили Обаме и Дональду Трампу доклад, в котором Россия называется главным организатором взлома серверов Демпартии. В докладе утверждается, что приказ на организацию кибератак мог отдать лично Владимир Путин.

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