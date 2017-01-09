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09.01.17 / 10:40 Новости / Россия и мир

Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Волгограде закрыли все школы

Эпидпорог в Волгограде превышен на 51%

woman.ru гриппВсе школы Волгограда закрыли на карантин в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник сообщил представитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Александр Злепко.

«Сейчас в Волгограде эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 51%. В целях снижения уровня заболеваемости принято решение ввести карантин для учащихся всех классов всех школ Волгограда и Волжского», — заявил он. Карантин будет действовать до 15 января включительно.

Всего на территории Волгограда работают 140 школ. Ранее на карантин закрыли все образовательные учреждения в Северной Осетии. Эпидпорог в республике превышен на 70,7%.

По материалам: tass.ru
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