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09.01.17 / 15:03 Новости / Петербург и Ленобласть

«Метрострой» получил новый контракт на 2 млрд рублей на достройку стадиона на Крестовском

На приведение стадиона в соответствие с требованиями силовиков

Фото АБН

Фото АБН

Генподрядчик на строительстве стадиона на Крестовском острове компания «Метрострой» получила еще один контракт по возведению арены – на 2 млрд рублей. Его подписали 30 декабря 2016 года.

Контракт с «Метростроем» подписали без проведения конкурса. Деньги намерены потратить на то, чтобы привести стадион в соответствие с требованиями ФСБ и МВД, а также на работы по приспособлению спортивного объекта к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу. Работы по контракту закончат до конца марта.

Напомним, 20 декабря комитет по строительству подписал другой контракт с «Метростроем» — на 1 млрд рублей. Эти средства также направят на достройку арены.

Стадион сдали в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. На арене закончены основные работы. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что точная стоимость стадиона станет известна позднее.

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