Суд продлил срок домашнего ареста администратору «группы смерти» во «ВКонтакте» До 15 мая

Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок ареста администратору «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филиппу Будейкину. Соответствующее решение суд принял во вторник.

Будейкину предъявлено обвинение в подстрекательстве подростков к самоубийству. Суд продлил срок его ареста до 15 мая.

Отметим, Следственный комитет России сообщил о задержании 21-летнего Филиппа Будейкина 15 ноября. Он был администратором одной из групп во «ВКонтакте» администрация которой, согласно данным следствия, пропагандировала суицидальное поведение среди подростков. Всего, согласно данным СК, в 2013—2016 годах в России создали восемь подобных сообществ. За это время самоубийства совершили 15 подростков в разных регионах РФ.