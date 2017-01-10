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10.01.17 / 15:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд продлил срок домашнего ареста администратору «группы смерти» во «ВКонтакте»

До 15 мая

арестОктябрьский районный суд Петербурга продлил срок ареста администратору «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филиппу Будейкину. Соответствующее решение суд принял во вторник.

Будейкину предъявлено обвинение в подстрекательстве подростков к самоубийству. Суд продлил срок его ареста до 15 мая.

Отметим, Следственный комитет России сообщил о задержании 21-летнего Филиппа Будейкина 15 ноября. Он был администратором одной из групп во «ВКонтакте» администрация которой, согласно данным следствия, пропагандировала суицидальное поведение среди подростков. Всего, согласно данным СК, в 2013—2016 годах в России создали восемь подобных сообществ. За это время самоубийства совершили 15 подростков в разных регионах РФ.

По материалам: interfax.ru
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